Monica Poli, nota come Lady Pickpocket, ha affermato di non aver mai sentito parlare di problemi di sicurezza da parte di un consigliere comunale che abita vicino alla stazione. Poli, attiva nella lotta contro i borseggi a Venezia, ora studia per diventare assessora. La sua posizione politica e le sue attività di vigilanza sono al centro di discussioni, mentre si mostra sorpresa riguardo a dichiarazioni di altri rappresentanti locali.

Monica Poli, alias Lady Pickpocket, la paladina dei cittadini che danno la caccia alle borseggiatrici di Venezia, è felice, arrabbiata e frastornata allo stesso tempo. È risultata eletta in consiglio comunale, al primo posto nella lista della Lega, è sommersa dalle congratulazioni, ma non è affatto soddisfatta per l’andamento del primo maxi – processo che si sta celebrando in laguna contro il manipolo di manolesta che imperversano tra calli e campielli. Che effetto le fa quel numero di preferenze? “Ne ho prese 603, sono la prima della Lega ed ora entro a Ca’ Farsetti, con la felicità per il successo del nuovo sindaco Simone Venturini e per l’appoggio che ho ricevuto dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monica Poli, la Lady Pickpocket che ora studia da assessora a Venezia: “Martella? Abita vicino alla stazione ma non l’ho mai sentito parlare di sicurezza”

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MAXI INCHIESTA BORSEGGIATORI, CHIUSE LE INDAGINI: «COLPITO IL CLAN DI SHAKIRA» | 24/12/2025

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