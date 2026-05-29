Gli Stati Uniti stanno considerando di bloccare la partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026, citando motivi di sicurezza legati alla guerra in Medio Oriente. La decisione, annunciata come una restrizione, avviene nonostante gli Stati Uniti siano stati coinvolti in azioni militari nella regione. La possibile esclusione iraniana dal torneo internazionale si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra i due paesi, con il rischio di influenzare la partecipazione complessiva alla competizione.

Il nodo della vicenda sta tutto in un evidente paradosso: gli Stati Uniti starebbero valutando restrizioni e ostacoli alla partecipazione iraniana ai Mondiali motivandoli con la guerra in Medio Oriente e con ragioni di sicurezza internazionale. Tuttavia, il conflitto esploso il 28 febbraio è stato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, Iran a rischio partecipazione, esclusione spinta da Trump per “guerra in MO”, ma gli Usa sono l’aggressore

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