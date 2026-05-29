Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026 alle 16:00 si disputa il posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese tra Molde e Sandefjord. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, né sono disponibili quote o pronostici ufficiali. La partita vede affrontarsi due squadre della stessa categoria, con il Molde che gioca in casa. La sfida si inserisce nel calendario di metà stagione del campionato norvegese.