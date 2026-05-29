Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 30 maggio 2026 alle 16:00 si disputa il posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese tra Molde e Sandefjord. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, né sono disponibili quote o pronostici ufficiali. La partita vede affrontarsi due squadre della stessa categoria, con il Molde che gioca in casa. La sfida si inserisce nel calendario di metà stagione del campionato norvegese.
Posticipo dell’undicesimo turno di Eliterserien norvegese con il Molde opposto al Sandefjord. Padroni di casa che si sono da poco affidati a Tjemeland, ex vice di Fredriksen al Lech Poznan; esordio sfortunato con la squadra sconfitta a Sarpsborg ma che rimane in piena corsa per un piazzamento europeo. Gli Hvalfangerne vengono dal pareggio contro il Fredrikstad, risultato che permette di proseguire il solido ruolino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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