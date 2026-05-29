Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 30 maggio alle 16:00 si disputa il match tra Molde e Sandefjord, posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese. La partita si gioca in un campo di calcio di dimensioni standard, con le due squadre schierate in formazione 4-4-2 e 4-3-3 rispettivamente. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, mentre le formazioni non sono state ancora ufficializzate.
Posticipo dell’undicesimo turno di Eliterserien norvegese con il Molde opposto al Sandefjord. Padroni di casa che si sono da poco affidati a Tjemeland, ex vice di Fredriksen al Lech Poznan; esordio sfortunato con la squadra sconfitta a Sarpsborg ma che rimane in piena corsa per un piazzamento europeo. Gli Hvalfangerne vengono dal pareggio contro il Fredrikstad, risultato che permette di proseguire il solido ruolino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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