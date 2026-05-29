Molde-Sandefjord sabato 30 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 16:00 si disputa il match tra Molde e Sandefjord, posticipo dell’undicesimo turno di Elitserien norvegese. La partita si gioca in un campo di calcio di dimensioni standard, con le due squadre schierate in formazione 4-4-2 e 4-3-3 rispettivamente. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, mentre le formazioni non sono state ancora ufficializzate.