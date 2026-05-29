Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Reggio Calabria Benevento Massa Carrara Novara

Gli esiti della mobilità ATA per l’anno scolastico 202627 saranno resi noti il 12 giugno dagli Uffici Scolastici. Sono stati aggiornati i dati sui posti disponibili per provincia, includendo le regioni di Reggio Calabria, Benevento, Massa Carrara e Novara. La pubblicazione riguarda le domande di mobilità del personale ATA, che coinvolgono le assegnazioni di sede per il nuovo anno scolastico. I numeri specifici dei posti per ogni provincia sono stati resi pubblici successivamente.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. La scuola dice no per privacy, ma il TAR: “Glieli deve dare, prevale il diritto a difendersi” Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate: non a Natale, Pasqua, Carnevale, sì invece tra fine lezioni e 30 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, i consigli per la compilazione della domanda

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