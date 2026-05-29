Mindfulness a scuola | un percorso per il benessere degli insegnanti

È in fase di conclusione un progetto di meditazione e mindfulness rivolto agli insegnanti di un istituto scolastico. Il percorso ha coinvolto docenti in attività di rilassamento e pratiche di consapevolezza, con l’obiettivo di migliorare il loro benessere. La durata del progetto e le modalità di svolgimento sono state comunicate dall’istituto. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sui partecipanti coinvolti.

Si avvia alla conclusione il percorso di meditazione e mindfulness dedicato ai docenti dell’IIS “Da Vinci-Fascetti”, nato con l’approvazione del collegio docenti e realizzato grazie alla collaborazione con l’impresa sociale pisana Le Impronte, che ha promosso l’iniziativa nell’ambito delle attività rivolte al benessere del personale scolastico. L’iniziativa ha offerto agli insegnanti uno spazio di pausa e consapevolezza all’interno della quotidianità scolastica, spesso caratterizzata da ritmi intensi e da un forte coinvolgimento emotivo e mentale. A guidare il percorso è stata Marica Gervasio, life coach e formatrice, che ha condotto gli incontri attraverso pratiche di mindfulness e meditazioni tematiche pensate per favorire presenza, attenzione e centratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mindfulness a scuola: pratiche per alunni e docenti | Sofia Dal Zovo

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