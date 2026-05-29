A Milano, sono previste 1.500 notti gratuite per i bambini in cura oncologica. Sono stati organizzati anche 600 trasporti gratuiti per accompagnarli alle strutture sanitarie. Restano aperte alcune domande sulle modalità di gestione dei costi logistici da parte delle famiglie e su chi si occuperà concretamente dei trasporti.

? Domande chiave Come faranno le famiglie a gestire i costi logistici delle cure?. Chi gestirà concretamente i 600 trasporti gratuiti per i piccoli pazienti?. Quali servizi extra oltre alle cure mediche riceveranno i bambini?. Perché il welfare partecipato è diventato essenziale per questi ospedali?.? In Breve Progetto durerà 16 mesi per 1.000 pazienti presso l'Istituto Nazionale dei Tumori e il Besta.. Ugo Vivone e Laura Gangeri coordinano la rete di 62 organizzazioni non profit milanesi.. Previsti 600 trasporti gratuiti e 200 buoni spesa per i familiari coinvolti nelle cure.. Il piano offre 50 ore di supporto psicologico e attività ludiche nei reparti oncologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 1.500 notti gratis per i piccoli pazienti oncologici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Polizia Penitenziaria: doni e speranza ai piccoli pazienti oncologiciLa polizia penitenziaria ha portato doni e un messaggio di speranza ai bambini affetti da patologie oncologiche presso un ospedale di Napoli.

Leggi anche: All’ospedale Infermi nuovi televisori per i piccoli pazienti oncologici, il bel gesto di solidarietà