Santiago Gimenez ha ammesso di aver ricevuto critiche per la sua stagione con il Milan, riconoscendo che come attaccante i tifosi si aspettano gol. Il giocatore ha dichiarato che le critiche sono meritate e ha ammesso di essere consapevole delle aspettative legate alla sua posizione. Gimenez ha fatto questa dichiarazione durante un ritiro con la nazionale messicana.

Il Milan ha chiuso la stagione in Serie A con dei risultati finali a dir poco deludenti: solo 10 punti in 10 partite, salutando così l'obiettivo qualificazione in Champions League. Deludente anche la stagione di Santiago Gimenez, prima fermato dal problema alla caviglia, poi dalla mancanza delle occasioni e dei gol. L'attaccante messicano del Milan ha parlato durante il Media Day della Nazionale messicana in vista dei Mondiali 2026. Ecco le sue parole (riprese da Milanvibes). "A dire il vero non mi sembra di essere stato ingiusto; credo piuttosto di essere criticato giustamente, no? Sono un attaccante e i tifosi vogliono vincere, vogliono vedere gol, e una squadra come il Milan deve assolutamente essere in Champions League a lottare per i primi posti, ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Gimenez: “Le critiche sono giuste, sono un attaccante e i tifosi vogliono i gol”

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Milan, per Gimenez si valuta l'intervento dopo consulto in Olanda

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