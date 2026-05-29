Eranio ha commentato la situazione della squadra, affermando che il tecnico sembrava un pugile all’angolo durante le partite. Ha anche suggerito di ripartire dall’attuale allenatore, indicando che la sua opinione sulla scelta tecnica rimane favorevole. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di analisi sulla condizione del team e delle decisioni prese dalla società. Nessun altro dettaglio o nomi sono stati forniti nel commento.

Il Milan sta attraversando uno dei momenti più delicati dell'intra stagione. Il quinto posto, fallimentare, di quest'anno ha dato via ad una vera e propria rivoluzione. Gerry Cardinale, patron rossonero, con l'appoggio di Ibrahimovic, ha voluto esonerare simultaneamente allenatore e dirigenti: via Allegri, Furlani, Moncada e Tare. A parlare della situazione del diavolo è stato anche l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio. «Il Milan, l’ultimo mese, era visivamente un pugile all’angolo che aspettava il cazzotto del ko. Io stesso non ero molto sicuro si potesse andare in Champions, le successive indiscrezioni trapelate sono state veramente fastidiose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’attacco di Eranio: “Sembrava un pugile all’angolo. Allenatore? Ripartirei da De Zerbi”

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