Una birreria di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, è stata inserita nella lista delle migliori birrerie d’Italia 2027 stilata da Slow Food. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi, in un evento che ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore. La pubblicazione della guida 2026 di Slow Food è avvenuta a pochi giorni dalla morte del fondatore dell’associazione.

Rubiera (Reggio Emilia), 29 maggio 2026 – A pochi giorni dalla scomparsa di Carlo Petrini, Slow Food torna in piena attività con la presentazione della prima delle sue tante guide 2026. Sotto ai riflettori finiscono le birre: un settore in grande espansione. "Una guida che da 18 anni monitora un settore in continua e costante evoluzione che si sta sempre più affermando, diventando un punto fermo del Made in Italy – scrive Slow Food –. Al centro della guida c’è sempre stato il valore del birrificio sul territorio e la qualità delle birre che produce. Se all’inizio lo scopo era suggerire quale birra scegliere, con il passare degli anni si è aggiunta una sezione importante che segnala dove andare a bere ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migliori birrerie d’Italia 2027 per Slow Food: premiato anche un ‘covo’ reggiano

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