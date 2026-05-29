Il tempo a Roma il 29 maggio 2026 alle 19:15 è caratterizzato da condizioni stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le previsioni per il nord indicano un andamento simile, con temperature che si mantengono alte e assenza di precipitazioni significative. La giornata si è svolta senza particolari variazioni climatiche, con condizioni meteo favorevoli e assenza di eventi estremi.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e Appennino asciutto altrove concedi velati in serata e nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature entrambi al centro al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni concedi soldati e qualche velatura in transito in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-05-2026 ore 19:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15Alle 19:15 del 5 maggio 2026, le previsioni meteo indicano che al Nord si sono verificati piovaschi durante la mattinata, con condizioni di maltempo.

Meteo Roma del 19-05-2026 ore 19:15Il 19 maggio 2026, alle 19:15, le condizioni meteo a Roma indicano una serata senza particolari variazioni, con cielo prevalentemente sereno o poco...

Temi più discussi: Previsioni meteo Roma, dopo il caldo in arrivo temporali oggi e domani: ecco a che ora; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi pioggia e temporali, nel weekend di fine maggio sole e caldo; Nubifragio a Roma: strade allagate, grandinate e alberi caduti.

Aspettando una decisione sul derby di Roma, un altro TAR ha discusso il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan di fine 2024. La sfida non si disputò per allerta meteo, a seguito dell'ordinanza del sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore x.com

Meteo: intensa perturbazione il 2 giugno! Forti temporali: ecco doveLa tendenza meteo per fine di maggio e inizio di giugno vede un possibile peggioramento al Nord con ritorno dei temporali. Caldo meno intenso. meteo.it

Consigli per l'itinerario del viaggio da Monaco a Berlino dal 18 al 29 giugno? reddit

Meteo: weekend con nuovo rialzo termico al Nord. Domenica 31 instabileParziale e momentaneo indebolimento dell'anticiclone oggi (29 maggio) con temporali in alcune zone e caldo meno estremo: le previsioni meteo. meteo.it