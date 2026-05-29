Meteo Roma del 29-05-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tempo a Roma il 29 maggio 2026 alle 19:15 è caratterizzato da condizioni stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le previsioni per il nord indicano un andamento simile, con temperature che si mantengono alte e assenza di precipitazioni significative. La giornata si è svolta senza particolari variazioni climatiche, con condizioni meteo favorevoli e assenza di eventi estremi.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e Appennino asciutto altrove concedi velati in serata e nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature entrambi al centro al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni concedi soldati e qualche velatura in transito in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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