Il Senato messicano ha approvato una riforma che permette di annullare le elezioni. La modifica riguarda le modalità con cui si possono invalidare i voti nel 2027 e oltre. La legge potrebbe influenzare le decisioni delle assemblee legislative statali, modificando le procedure di validità delle elezioni. Non sono stati specificati quali organizzazioni straniere potrebbero essere coinvolte o quali siano i criteri per l’annullamento dei voti.

? Punti chiave Quali organizzazioni straniere rischiano di invalidare i voti del 2027?. Come influirà questa norma sulle decisioni delle assemblee legislative statali?. Perché il governo Sheinbaum ha puntato proprio su Mexicanos contra la Corrupción?. Chi avrà l'ultima parola sulla validità dei risultati elettorali messicani?.? In Breve Votazione in Senato con 85 favorevoli e 42 contrari della coalizione Morena.. Modifica all'articolo 41 della Costituzione per controllare flussi finanziari e organizzazioni esterne.. Sheinbaum cita Mexicanos contra la Corrupción e presunti finanziamenti dall'ambasciata statunitense.. Decisione finale rimessa alle assemblee legislative degli stati per le elezioni del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico, il Senato approva la riforma: le elezioni possono essere annullate

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El Pleno del Senado de la República aprueba Plan B de la reforma electoral | Imagen Noticias 5:30

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