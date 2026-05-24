Una collaboratrice domestica è stata condannata a quattro anni di reclusione e a pagare una multa per aver rubato dei preziosi da una casa. Il furto è stato scoperto durante un controllo. La donna, assunta come collaboratrice, ha ammesso di aver preso alcuni oggetti di valore. La sentenza è stata emessa in seguito al processo davanti a un giudice.

Donna delle pulizie. O collaboratrice domestica, che dir si voglia. In ogni famiglia questa è una figura fondamentale, soprattutto della quale ci si deve poter fidare in quanto proprio per l’attività che svolge ha la possibilità di mettere le mani ovunque nell’abitazione e nelle cose dei proprietari per cui lavora. Una giovane collaboratrice domestica avrebbe approfittato però del suo ruolo per aiutare l’ormai ex compagno ad entrare nell’abitazione che si trova al Ruffolo portando via un po’ di denaro e numerosi gioielli dalla cassaforte. Secondo la procura a compiere il colpo sarebbe stata la giovane ucraina, Viktoriia Mitioglio, 29 anni, che si trova tuttora reclusa in carcere per la condanna di appello a 21 anni (in primo grado erano stati 24) per il concorso nella morte di Anna Maria Burrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto di preziosi in una casa. Collaboratrice domestica condannata a 4 anni più la multa

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Ruba 8.000 euro di monili dal portagioie: condannata la domestica

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