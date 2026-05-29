Medicina generale Ilaria Vinerbi presidente Snami Arezzo | Va rafforzata non snaturata

Il 29 maggio 2026, a Arezzo, Ilaria Vinerbi, presidente di SNAMI Arezzo, ha dichiarato che il settore della medicina generale necessita di essere rafforzato, evitando modifiche che possano alterarne la natura. Ha sottolineato l’importanza di preservare le caratteristiche fondamentali di questa disciplina, senza snaturarla. La discussione si concentra sulla necessità di interventi mirati per migliorare il servizio senza comprometterne l’identità.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Medicina generale, Ilaria Vinerbi, presidente SNAMI Arezz o: “Va rafforzata, non snaturata”. “ La medicina generale deve restare fondata sulla libera scelta del medico, sulla continuità assistenziale e sul rapporto fiduciario con il paziente. Qualsiasi riforma del territorio non può prescindere da questi principi”. Lo afferma Ilaria Vinerbi, presidente provinciale dello SNAMI, intervenendo nel dibattito sulla riorganizzazione della medicina territoriale e dell’assistenza primaria. Secondo il sindacato, la gestione della cronicità, della prevenzione e della medicina di iniziativa deve continuare a rappresentare una funzione propria dei medici di medicina generale, valorizzando la conoscenza longitudinale del paziente e la presa in carico continuativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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