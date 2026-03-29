Recenti studi indicano che l’attività fisica non stimola solo il rilascio di endorfine, ma coinvolge anche un percorso biochimico che influisce su condizioni come depressione, Alzheimer e infiammazione del cervello. Questa scoperta aggiunge nuovi dettagli sulla relazione tra movimento e salute cerebrale, ampliando la comprensione di come l’esercizio possa avere effetti benefici sul benessere mentale e neurologico.

Il runner's high — quella sensazione di leggera euforia che arriva dopo una corsa o una sessione in palestra — è uno dei fenomeni più citati per spiegare perché fare esercizio migliori l'umore. Per anni la risposta standard è stata: endorfine. Parola rassicurante, un po' vaga, che però dice poco. Meghan McCue, ricercatrice alla McMaster University, in un articolo su The Conversation spiega che, è vero, endorfine ed endocannabinoidi — "ormoni e molecole che inducono benessere e contentezza" — esistono. Ma c'è dell'altro, e viene da una molecola che il corpo non produce da solo: il triptofano. Il triptofano è un aminoacido essenziale che ricaviamo dall'alimentazione (tacchino, semi di zucca ecc) e funziona da precursore della serotonina, l'ormone del buonumore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo endorfine: ecco la molecola che migliora umore e salute del cervello

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