L’ex Presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Koch dopo aver ascoltato la relazione finale del Governatore di Banca d’Italia durante l’assemblea annuale.

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 L'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Palazzo Koch dopo aver assistito alle considerazioni finali del Governatore di Banca d'Italia Fabio Panatta in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mario Draghi esce dalla sala di Palazzo Koch dopo la relazione annuale di Bankitalia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Realtà penitenziaria della provincia di Benevento, domani la relazione annualeDomani alle 11:00 si terrà presso l’Aula Consiliare di “Palazzo Mosti” in Via Annunziata, nella provincia di Benevento, la presentazione della...

Programma Annuale entro il 30 giugno, guida e 6 documenti già pronti da scaricare: dalla relazione illustrativa al monitoraggio del progettoEntro il 30 giugno, le scuole autonome devono presentare il Programma Annuale, accompagnato da una relazione illustrativa e sei documenti già...

Temi più discussi: Il discorso di Mario Draghi all’Europa: fine delle illusioni italiane e una buona lezione anche per il Ssn; Sovranisti vs. europeisti Draghi sa come trasformare l’Europa in una potenza mondiale, ma l’Europa non lo ascolta; Focus Europa - Parlamento europeo - I rapporti Cina-Usa, la Ue e il discorso di Mario Draghi; Carlo Calenda: Se fossi Mario Draghi gli sputerei in faccia, qualora venissero a chiedermi di rifare il Presidente del Consiglio.

MARINA BERLUSCONI TIRA LA VOLATA A DRAGHI – IL 26 MAGGIO ESCE IL LIBRO DI MARIO DRAGHI... x.com

Il discorso di Mario Draghi all’Europa: fine delle illusioni italiane e una buona lezione anche per il SsnGentile Direttore, nel discorso di Aquisgrana Draghi dice che il sistema europeo è stato costruito per attenuare il conflitto politico dentro procedure, agenzie e regole, ma oggi non ... quotidianosanita.it

Esce il libro di Mario Draghi, manifesto del suo pensiero. Lo pubblica M. BerlusconiLe locandine sono apparse al Salone del libro di Torino, l'uscita è prevista per il 26 maggio. E già si ragiona sulle traduzioni per la vendita all'estero ... ilfoglio.it