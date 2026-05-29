La cantautrice di Fiumicino torna in tour per presentare il nuovo album, Che me ne faccio del tempo, arrivato dopo il penultimo posto a Sanremo. «Ma a trent'anni ho silenziato numeri e aspettative: voglio solo emozionarmi». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mara Sattei: «Nella fede ho trovato risposte, nel matrimonio un certezze. La pausa? Rallentare tre anni è stato fondamentale per capire chi sono: il problema è non farlo»

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