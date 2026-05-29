Malmo-Halmstad sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Nel match tra Malmo e Halmstad, giocato sabato 30 maggio 2026 alle 15:00, sono state ufficializzate le formazioni. Dopo nove turni di campionato, il Malmo, sotto la guida di Ramirez, si trova vicino alla zona retrocessione. La partita contro l’Halmstad, penultimo in classifica, rappresenta un momento cruciale per il tecnico spagnolo, con la squadra che cerca punti per evitare la crisi.

Dopo 9 turni il Malmo di Ramirez è ai margini della zona retrocessione, e la gara odierna contro l’Halmstad penultimo ha i contorni di un’ultima spiaggia per il tecnico spagnolo. Gli sky blue hanno perso ben 5 partite in totale, mettendo assieme appena 10 punti e perdendo le ultime 4 partite consecutive. La difesa con 13 gol presi solo nelle ultime 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Malmo-Halmstad (sabato 30 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo nove partite, il Malmo si trova vicino alla zona retrocessione, con il tecnico Ramirez sotto pressione.

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