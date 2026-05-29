Malmo-Halmstad sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Dopo nove partite, il Malmo si trova vicino alla zona retrocessione, con il tecnico Ramirez sotto pressione. La partita di oggi contro l’Halmstad, penultimo in classifica, rappresenta una possibile svolta per il team.
Dopo 9 turni il Malmo di Ramirez è ai margini della zona retrocessione, e la gara odierna contro l’Halmstad penultimo ha i contorni di un’ultima spiaggia per il tecnico spagnolo. Gli sky blue hanno perso ben 5 partite in totale, mettendo assieme appena 10 punti e perdendo le ultime 4 partite consecutive. La difesa con 13 gol presi solo nelle ultime 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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