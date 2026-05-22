Sabato 23 maggio 2026 alle 15:00 si gioca Halmstad-Örgryte IS, partita valida per il nono turno dell'Allsvenskan. La sfida vede contrapposte le ultime due squadre della classifica, con Örgryte IS, neopromosso, in trasferta contro Halmstad. Non sono state rese note formazioni, quote o pronostici ufficiali. La partita si svolge in un momento di particolare attenzione alla lotta per la salvezza nel campionato svedese.

Sfida salvezza tra le ultime 2 squadre dell’Allsvenkan in questo nono turno di gare con il neopromosso Örgryte IS di scena sul campo dell’ Halmstad. Situazione complicata in casa Bollklubben, unica squadra del torneo a non aver ancora vinto una gara: sono solo 3 i pareggi conquistati e appena 5 i gol fatti in totale. Un inizio difficile ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Halmstad-Örgryte IS (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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