Maldive grande folla per i funerali della biologa Muriel Oddenino nel torinese
Stamattina si sono svolti i funerali della biologa di 31 anni a Torino, con una grande folla presente. La donna era deceduta nelle Maldive. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata sui dettagli della morte o sulla causa. La salma è stata trasferita in città per la commemorazione.
La tragedia delle Maldive. Grande partecipazione, stamattina, al funerale della biologa 31enne Muriel Oddenino. Domani le esequie della professoressa Montefalcone e della figlia. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maldive, grande folla per i funerali della biologa Muriel Oddenino nel torinese
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