Maldive, grande folla per i funerali della biologa Muriel Oddenino nel torinese

Notizia in breve

Stamattina si sono svolti i funerali della biologa di 31 anni a Torino, con una grande folla presente. La donna era deceduta nelle Maldive. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata sui dettagli della morte o sulla causa. La salma è stata trasferita in città per la commemorazione.