Una parata con centurioni romani, Vespe d’epoca e un imperatore in lettiga ha attraversato le strade di Manhattan. La manifestazione ha celebrato il Made in Italy, con elementi che richiamano la storia e la cultura italiane. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sull’organizzazione dell’evento. La parata si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione dei passanti e dei media locali.

New York, 29 mag. (Adnkronos) - Il Made in Italy è sbarcato a New York in grande stile. E questa volta lo ha fatto con centurioni romani, Vespe d'epoca e persino un imperatore trasportato in lettiga tra le strade di Manhattan. A firmare l'iniziativa è Di Marco, azienda inventrice e leader mondiale della Pinsa Romana, che dopo aver rivoluzionato il mercato italiano e diffuso nel mondo la cultura della pinsa, ha deciso di rendere famosa la Pinsa anche gli Stati Uniti con una spettacolare attivazione urbana. L'evento è stato organizzato in occasione del National Pinsa Day, che si celebra negli USA il 28 maggio, giorno in cui il marchio della parola “Pinsa” è stato ufficialmente assegnato a Di Marco dall'ufficio marchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Italy: la pinsa romana conquista New York

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