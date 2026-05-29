Un evento di giugno ha visto la presentazione di una collezione che valorizza capi semplici e senza eccessi, con un focus sull’essenziale. La linea propone abiti eleganti ma leggeri, adatti a occasioni formali senza risultare appariscenti. La scelta dei tessuti e delle linee punta a un’estetica sobria e raffinata, senza dettagli superflui. La collezione si rivolge a chi cerca stile e praticità, mantenendo un’equilibrata sobrietà.

Giugno è il mese in cui l’agenda si riempie di inviti importanti e il guardaroba viene chiamato a essere elegante, lieve, adatto al momento ma non prevedibile. Ne parliamo con Nicoletta Spagnoli, presidente, ceo e direttrice creativa di Luisa Spagnoli, maison perugina nata nel 1928 e oggi tra le identità più riconoscibili del Made in Italy, che conosce l’abbigliamento femminile come linguaggio sociale: misura, qualità, grazia, carattere. Perché nelle occasioni speciali non si tratta solo di vestirsi bene, ma di capire quanto spazio occupare senza essere il centro dell’attenzione. Oppure diventarlo, ma solo per raffinatezza o distinzione. Come costruire un guardaroba capace di funzionare tra matrimoni, lauree, anniversari e inviti senza risultare rigido? "Fondandosi su versatilità, naturalezza e autenticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luisa Spagnoli tra eleganza e segreti: "No agli eccessi, l’essenziale vince"

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