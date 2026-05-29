Un attacco con drone russo ha colpito un edificio civile durante la notte in Bucarest, causando feriti ma senza vittime gravi. Le autorità non hanno avuto tempo di intervenire prima dell’attacco. Le forze occidentali sono state invitate a rispondere in modo coordinato, altrimenti si rischia che le azioni di Mosca continuino senza ostacoli. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di valutare i danni e le eventuali misure di sicurezza.

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo per abbatterlo”. Bucarest è stata svegliata nella notte da un attacco insolito, con un drone russo che si è scagliato su un edificio civile, con danni in termini di feriti che potevano essere ben peggiori. Unanime la condanna da parte di Ue e Nato. Secondo il presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen “Mosca ha superato il limite”, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto l’aiuto dell’Ucraina alla Romania “in qualsiasi modo sia necessario”, esortando i partner europei ad “intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda”. L’analisi di Checchia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Occidente risponda unito o Putin non si fermerà. Parla Checchia

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Putin: La Russia disporrà armi in tutto il mondo

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