L' Occidente resti unito se vuole battere Putin

Il quadro geopolitico attuale si presenta molto complesso e instabile, con tensioni tra l’Occidente e la Russia che sembrano aumentare. Le relazioni tra le nazioni coinvolte sono tese e caratterizzate da episodi di scontro e sanzioni. La coesione tra i paesi occidentali è messa alla prova, mentre le autorità cercano di mantenere un fronte comune di fronte alle sfide internazionali. La situazione rimane in costante evoluzione e al centro dei dibattiti globali.

Mai il quadro geopolitico è stato così ingarbugliato. Noi siamo fra quelli che non danno torto a priori agli Usa e allo stesso Trump che vuole impedire all’Iran di costruire la bomba atomica che secondo gli ayatollah e i pasdaran iraniani ha come obiettivo quello di distruggere Israele e non diamo torto a quest’ultima quando chiede il disarmo di Hamas a Gaza e quando risponde a Hezbollah che stanno bombardando una serie di obiettivi collocati su territorio israeliano. Se non che Trump e Netanyahu, perseguendo questi obiettivi hanno commesso una serie di forzature e di errori che rischiano di portare a risultati di segno opposto. Per esser chiari tra questi errori non rientra a nostro avviso l’accusa di genocidio, cavalcata da larga parte della sinistra italiana e rivolta a Israele.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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