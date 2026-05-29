LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per l’inizio della frazione

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi 50 chilometri della tappa del Giro d’Italia 2026 non prevedono asperità significative. Si attende se si formerà una fuga durante questa fase o se sarà necessario attendere la prima salita per eventuali scatti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.39 I primi 50 km della frazione non avranno asperità importanti, vedremo se la fuga riuscirà a formarsi in questo tratto o se bisognerà aspettare la prima salita. 12.36 Il Giau, invece, è stato affrontato l’ultima volta al Giro nel 2023. La frazione quel giorno prevedeva la partenza da Longarone e arrivo all Tre Cime di Lavaredo, a vincere fu Santiago Buitrago. 12.33 L’ultimo arrivo ad Alleghe è datato 1992, quando arrivò qui il Giro d’Italia Dilettanti. A vincere fu Marco Pantani, che riuscì a strappar la maglia di leader a Wladimir Belli. 12.30 I corridori sono partiti e dovranno affrontare 9 km prima dell’inizio ufficiale di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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