CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.39 I primi 50 km della frazione non avranno asperità importanti, vedremo se la fuga riuscirà a formarsi in questo tratto o se bisognerà aspettare la prima salita. 12.36 Il Giau, invece, è stato affrontato l’ultima volta al Giro nel 2023. La frazione quel giorno prevedeva la partenza da Longarone e arrivo all Tre Cime di Lavaredo, a vincere fu Santiago Buitrago. 12.33 L’ultimo arrivo ad Alleghe è datato 1992, quando arrivò qui il Giro d’Italia Dilettanti. A vincere fu Marco Pantani, che riuscì a strappar la maglia di leader a Wladimir Belli. 12.30 I corridori sono partiti e dovranno affrontare 9 km prima dell’inizio ufficiale di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per l’inizio della frazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 19 Preview: 5,500 Meters Of Climbing

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; Giro d’Italia: tripletta di Paul Magnier, anche oggi niente da fare per Milan (3°); Segui in diretta la tappa ticinese del Giro d’Italia.

A Pieve di Soligo è ancora una volta Magnier a vincere in volata! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser la 18a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/QwMCAybNc… x.com

Giro D'italia: tutteNiente fuga e il Ca' del Poggio non fa selezione: la 18ª tappa finisce allora in volata, con la terza vittoria del francese della Soudal-Quick Step. Milan (Lidl-Trek) resiste sul muro finale e rientra ... gazzetta.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il mitico Giau nella frazione reginaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it