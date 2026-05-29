Oggi la tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con l’inizio della salita finale, con un corridore in testa solitario. La classifica generale mostra Pellizzari che sta guidando il gruppo, impegnato a sostenere Hindley. Durante la corsa, Ciccone ha mantenuto il comando della corsa, rimanendo l’unico in testa. La gara prosegue con i ciclisti che affrontano la fase più impegnativa del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.21 Pellizzari si mette a tirare per Hindley. L’italiano dunque fa da gregario all’australiano. Ultimo chilometro per Kuss. 17.20 Kuss al comando con 17? su Gee, 56? su Gall e Vingegaard, 1’26” su Arensman, 1’51” su Eulalio. Hindley è qualche secondo dietro Vingegaard. 17.20 Piganzoli ha 38? di vantaggio su Eulalio. 17.19 Pellizzari ripreso da Gall e Vingegaard. 17.19 Ultimi 2 km. 17.18 Kuss non indugia, si alza sui pedali e stacca Ciccone. Visma verso il trionfo completo. 17.18 Kuss riprende Ciccone a 2200 metri dall’arrivo. 17.18 Kuss sta andando a riprendere Ciccone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale, Ciccone solo al comando!

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