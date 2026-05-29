Nel match di Roland Garros 2026 tra Djokovic e Fonseca, il serbo conduce con due set a uno. Il quarto set è in parità a 3-3, con Djokovic che deve vincere per prolungare il match. Nel settimo gioco, Djokovic ottiene un punto importante con un servizio vincente. Il punteggio attuale vede Djokovic in vantaggio nel quarto set, che si gioca ancora. La partita è in corso e si torna a servire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente di vitale importanza. 15-0 Apre bene il 7° gioco Djokovic. 3-3 Fuori il cross di rovescio. Chiude il game Fonseca. 40-30 Si riapre il game con il dritto risolutivo out di Fonseca. 40-15 Altra prima, altro punto Fonseca. 30-15 Prima vincente. 15-15 Grande risposta, dritto vincente contropiede Djokovic. 15-0 Altra palla corta, questa è perfetta. 3-2 E allora, tiene un game fondamentale Djokovic, ma lo fa grazie anche agli enormi regali del rivale. Warning mancato per Fonseca che ha scagiato la palla fuori dallo stadio. 40-15 Lungo il dritto in corsa lungoriga di Fonseca. Vediamo se chiude Nole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 3-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si torna on serve, il serbo è obbligato a vincere il 4° set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Djokovic vs Fonseca 2026 Roland Garros 3rd Round Live Reaction & Watchalong

Notizie e thread social correlati

LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo ha un break d’oro nel 2° setDurante il match di Roland Garros 2026, il tennista serbo ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 4-3 e mettendo pressione...

LIVE Djokovic-Fonseca 6-4, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il serbo chiude anche il 2° set dopo 90? di gioco!Nel secondo set della partita, il giocatore serbo ha concluso il set in 90 minuti di gioco, con un punteggio di 6-4.

Temi più discussi: Giorno 6 | Terzo turno: Fonseca - Djokovic in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Djokovic-Fonseca, Roland Garros 2026 in DIRETTA: terzo turno di cartello e imperdibile; Djokovic supera Royer: sarà 3° turno con Fonseca; Roland Garros, è João meravigliao: Fonseca rimonta Prizmic in un match epico e raggiunge Djokovic.

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Swiatek alza il livello a Parigi, ma il Roland Garros 2026 continua a fare i conti con gli incidenti. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE) x.com

Roland Garros R1: [28] J. Fonseca def. [Q] L. Pavlovic 7-6(6), 6-4, 6-2 reddit

LIVE Djokovic-Fonseca 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si salva da 0-40 il brasiliano e servirà per primo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 E allora ci si affida al sicuro: slice, rovescio di là! 0-30 Strane scelta di Nole negli ultimi minuti. oasport.it

Fonseca-Djokovic diretta Roland Garros: segui il match al terzo turno. Tennis oggi LIVEPARIGI (FRANCIA) - Sfida generazionale al terzo turno del Roland Garros 2026: nella suggestiva cornice del 'Philippe-Chatrier' si sfidano il 19enne brasiliano Joao Fonseca e Novak Djokovic, leggenda s ... msn.com