L’istituto Ikaros chiuso per sciopero | I decreti devono diventare bonifici immediati

Nella mattina di venerdì 29 maggio, l’istituto professionale Ikaros è stato chiuso a causa di uno sciopero. Gli studenti e il personale sono stati impossibilitati ad accedere alle strutture. L’azione di protesta riguarda i decreti che, secondo i manifestanti, dovrebbero essere trasformati in bonifici immediati. La chiusura ha interessato tutte le attività scolastiche e amministrative dell’istituto.

Grumello del Monte. Nella mattina di venerdì 29 maggio porte sbarrate all’istituto professionale Ikaros. La quasi totalità del personale – docenti, assistenti, amministrativi, parasubordinati e lavoratori in somministrazione delle Fondazioni Ikaros, JAC ed Et Labora – ha incrociato le braccia per l’intera giornata. Lo sciopero, indetto da Fp Cgil e Nidil Cgil Bergamo, denuncia il mancato pagamento dei salari che dura ormai da oltre tre mesi, la carenza di materiali nei laboratori e una profonda incertezza sul futuro. Al presidio davanti alla scuola hanno partecipato circa cinquanta persone, tra cui molti studenti e il consigliere regionale... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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