Nel primo quadrimestre del 2026, in Italia, sono state effettuate oltre 1,9 milioni di visite ed esami con ritardo rispetto ai tempi previsti. Le liste d’attesa hanno coinvolto un numero elevato di prestazioni, con dati che indicano un aumento rispetto agli anni precedenti. La situazione si manifesta in modo evidente nel settore sanitario, dove molte prestazioni programmate sono state svolte oltre i termini stabiliti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 1,9 milioni di visite ed esami effettuati in ritardo. Nei primi quattro mesi del 2026, in Italia sono state registrate 1.914.458 prestazioni sanitarie erogate oltre i tempi massimi previsti. I dati arrivano dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha elaborato le informazioni raccolte attraverso la nuova piattaforma nazionale dedicata al monitoraggio delle liste d’attesa. Nel dettaglio, le prime visite specialistiche effettuate in ritardo sono state 1.225.915, mentre gli esami diagnostici eseguiti fuori tempo massimo, tra cui Tac, risonanze magnetiche ed ecografie, hanno raggiunto quota 688. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Liste d’attesa nella sanità italiana: quasi 2 milioni di prestazioni fuori tempo nel 2026

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