La stazione di Crescenzago sulla linea 2 della metropolitana di Milano chiuderà questa estate. La chiusura durerà alcuni mesi, durante i quali saranno effettuati lavori di manutenzione e miglioramento. La tratta tra le stazioni vicine sarà sospesa e i passeggeri dovranno utilizzare percorsi alternativi o linee bus sostitutive. La riapertura è prevista per l’autunno, dopo il completamento delle opere.

Milano, 29 maggio 2026 – Estate di lavori per la linea metropolitana M2. L’obiettivo è adeguare la tratta agli standard del servizio e migliorare l’accessibilità di alcune delle stazioni della “verde”, parte della quale scorre anche in superficie. Per consentire l’esecuzione degli interventi, Atm ha disposto una serie di variazioni, la principale delle quali coinvolge la fermata di Crescenzago. Provvedimenti che, ammettono dall’azienda di trasporti, comporteranno qualche disagio. La speranza è che, dato il periodo estivo, le misure adottate possano avere un impatto ridotto sull’utenza. La chiusura. Accessibilità. Alternative per raggiungere la M2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Linea 2, quest’estate chiude la stazione di Crescenzago: cosa cambia per i viaggiatori

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