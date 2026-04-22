Un gruppo musicale romano ha reinterpretato le canzoni di Francesco De Gregori, mettendo in musica le sue composizioni. Il progetto, intitolato ‘De Gregori. Una metamorfosi poetica’, si presenta come un’analisi approfondita delle sue opere, combinando aspetti filologici ed emotivi. La performance mira a esplorare i diversi livelli di significato contenuti nel repertorio del cantautore, offrendo una nuova prospettiva sulla sua influenza nella musica italiana.

’De Gregori. Una metamorfosi poetica’ è un’indagine ‘filologica’ ed emotiva che scava nel cuore del cantautorato italiano. A portarlo sul palco del Teatro Dehon, stasera alle 21, è Romano Reggiani, musicista, regista e attore bolognese che abbiamo visto tra i protagonisti dell’ultimo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione, e nell’ultima stagione della fortunata serie tv Mare Fuori. Accompagnato dalla sua band, Reggiani utilizza la forma del teatro-canzone per ‘decodificare’ i testi più onirici e stratificati del principe del cantautorato. "De Gregori non è immediato – spiega il musicista – la sua scrittura procede per immagini, suggestioni e frammenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romano Reggiani e band cantano Francesco De Gregori

Notizie correlate

Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte,...

Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di RimmelFirenze, 29 gennaio 2026 - Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Francesco De Gregori torna in concerto a Firenze.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Romano Reggiani e band cantano Francesco De Gregori; L'agenda di The Buzz: gli appuntamenti musicali dal 20 al 26 aprile; Patrick Muldoon morto all'improvviso per un infarto, l'attore e cantante aveva 57 anni.

Romano Reggiani e band cantano Francesco De Gregori’De Gregori. Una metamorfosi poetica’ è un’indagine ‘filologica’ ed emotiva che scava nel cuore del cantautorato italiano. A portarlo ... ilrestodelcarlino.it

Romano Reggiani: Ho cambiato ‘Mare Fuori’, ci ho messo la mia bolognesitàBologna, 26 marzo 2026 – Ha rotto gli schemi di una serie amata e strutturata come ’Mare Fuori’ e, in poche puntate, è riuscito a trasformare un ruolo istituzionale in una vera icona pop. Romano ... ilrestodelcarlino.it

DE GREGORI una metamorfosi poetica - Romano Reggiani & His Band facebook