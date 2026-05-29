L’evoluzione della cultura enologica | criteri di scelta tra sostenibilità e digitalizzazione

Da tpi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del vino si sta adattando a consumatori più informati e attenti all’impatto etico dei loro acquisti.

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Il mercato vitivinicolo, oggi, deve accontentare consumatori profondamente diversi rispetto al passato, molto più informati, esigenti e attenti all’impatto etico dei propri acquisti. L’atto di comprare una bottiglia non si esaurisce più nella scelta di un marchio blasonato o nella valutazione del prezzo, ma si è trasformato in un processo decisionale attento, che mette in primo piano la storia della filiera e la trasparenza produttiva. A questo cambio di mentalità si affianca una forte digitalizzazione delle abitudini d’acquisto, che spinge gli appassionati a cercare canali capaci di unire la massima comodità a una selezione accurata. In... 🔗 Leggi su Tpi.it

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