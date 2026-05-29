L’esistenza disordinata e oscura che è in noi
Un uomo è stato arrestato questa mattina in centro città mentre cercava di scavalcare un cancello di un edificio pubblico. La polizia intervenuta sul posto ha trovato addosso all’uomo alcuni oggetti sospetti e ha proceduto al suo fermo. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, ma l’arrestato non ha opposto resistenza durante le operazioni di polizia.
Capita di mettere i fatti dell’esistenza uno dopo l’altro e in disordine, anche, con la certezza che alla fine, questi, si possano comporre in un quadro, chiaro e comprensibile. Per riportare alla luce o in superficie “ quel qualcosa di oscuro” che fermenta dentro e contemplarlo e descriverlo se se ne è all’altezza. Sono dolorose considerazioni che il cuore compie e quando finisce lascia sgomento e disorientamento. E’ un racconto interiore. Una specie di creatura di confine cui piace provocare la sofferenza e liberarsi della spietata precisione dei ricordi. Al fine di lasciare libera l’immaginazione. Mosaico di tessere leggere ma incise di pena, sofferenza, dolore; l’anima, bisognosa di verità è risucchiata dalle sabbie mobili di questo sistema ingrato e violento, falso, di falsi idoli, di falsi miti, di false verità e false libertà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
LAmore Immobile: Anatomia di unOssessione Oscura - Pamela Genini
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