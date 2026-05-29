Leganes-CD Mirandes domenica 31 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

La partita tra Leganes e CD Mirandes si giocherà domenica 31 maggio alle 21:00. La sfida si svolge in un momento in cui le posizioni di coda della classifica della Segunda Division sono ancora aperte, con Cadiz e Leganes a 43 punti e CD Mirandes a 40. La gara potrebbe risultare decisiva per le sorti di entrambe le squadre nella corsa alla salvezza, considerando la vicinanza in classifica.

Partiamo dalla classifica della Segunda Division, in particolare per quanto riguarda le posizioni di coda non ancora definite: Cadiz 43, Leganes 43, CD Mirandes 40. Le ultime tre sono già retrocesse dunque non ne parliamo, manca solo la quarta e sarà proprio una delle due protagoniste di questa sfida perché il Cadiz è aritmeticamente salvo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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