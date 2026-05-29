Leganes-CD Mirandes domenica 31 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 31 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Leganes e CD Mirandes. La gara si inserisce in un match di fine stagione nella Segunda Division, con le squadre ancora impegnate nella corsa per le posizioni di classifica. Attualmente, Cadiz e Leganes condividono 43 punti, mentre il’avversario ne ha 40. La sfida si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre in lotta per la salvezza.

Partiamo dalla classifica della Segunda Division, in particolare per quanto riguarda le posizioni di coda non ancora definite: Cadiz 43, Leganes 43, CD Mirandes 40. Le ultime tre sono già retrocesse dunque non ne parliamo, manca solo la quarta e sarà proprio una delle due protagoniste di questa sfida perché il Cadiz è aritmeticamente salvo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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