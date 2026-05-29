Legambiente Avellino | Trasformare Piazza Garibaldi in strada scolastica permanente ed estendere la misura ad altre zone

Da avellinotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Avellino, si avvia il progetto “S.P.A.C.E - Strade Scolastiche Partecipate per l'Accessibilità, la Cura e l’Equità”, che mira a rendere più sicure e accessibili le zone intorno alle scuole. La proposta prevede di trasformare Piazza Garibaldi in una strada scolastica permanente e di estendere questa misura ad altre aree della città. Il progetto coinvolge enti locali e cittadini per migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi urbani nelle vicinanze degli istituti scolastici.

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Avellino è tra le quattro città italiane nelle quali ha preso il via il progetto “S.P.A.C.E - Strade Scolastiche Partecipate per l'Accessibilità, la Cura e l’Equità”, finalizzato a rendere le aree situate in prossimità delle scuole spazi urbani più sicuri, salubri e inclusivi riducendo il rischio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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