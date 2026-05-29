A Lecce si svolge un evento di Fandango Live con Nanni Moretti e Alessandro Baricco. Sono previsti dialoghi tra Baricco e altri ospiti sul futuro, mentre Moretti parteciperà a un incontro nel Teatrino del Convitto Palmieri. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti delle conversazioni o sui temi trattati durante l'evento. L'appuntamento si tiene nel centro storico della città.

? Domande chiave Chi sono gli ospiti che dialogheranno con Alessandro Baricco sul futuro?. Cosa svelerà Nanni Moretti durante l'incontro nel Teatrino del Convitto Palmieri?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale la nostra società secondo il festival?. Quali workshop formativi sono disponibili per i giovani professionisti del settore?.? In Breve Programma dal 11 al 14 giugno tra Convitto Palmieri, Chiostro dei Teatini e Corte dei Cicala.. Alessandro Baricco dialoga con Riccardo Luna e Amélie Bonnin su IA e social network.. Mostra fumetti Palestina Italia e proiezione Mine Vaganti l'11 giugno al Convitto Palmieri.. Workshop formativi su cinema e podcast presso il Convitto Palmieri su previa iscrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce si accende con Fandango Live: Moretti e Baricco a un appuntamento

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