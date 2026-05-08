Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 8 maggio

Venerdì 8 maggio, le previsioni di Branko svelano cosa ci attende in ambito astrologico. L’astrologo più seguito in Italia ha condiviso le sue indicazioni sulle posizioni planetarie e come queste potrebbero influenzare le giornate di molte persone. Le previsioni si basano sugli spostamenti dei pianeti e sui loro aspetti, offrendo uno sguardo sulle tendenze generali per questa data.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 8 maggio 2026 Ariete L'aspetto Saturno-Luna in Acquario, in cui si inseriscono altri pianeti positivi, aiuta a edificare qualcosa costruttivamente, favorisce le questioni domestiche, trattative commerciali, contratti. Un giorno ricco di comunicazioni, mediante lettere, telefonate conversazioni. E la vostra mente che ha bisogno di esperienze nuove, accettate offerte e collaborazioni, comprese le vendite. Il vostro cuore non è in vendita, l'avete già regalato. Una confessione vi sorprenderà.🔗 Leggi su Iltempo.it

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