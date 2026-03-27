Torna il sereno sulla Lombardia | temperature in rialzo

Dopo giorni di maltempo, la Lombardia registra un aumento delle temperature, portando condizioni più stabili nella regione. Nel frattempo, il ciclone Deborah si sposta lentamente verso le coste meridionali della Puglia, mantenendo ancora effetti sul tempo in varie zone del Paese.

Il ciclone Deborah, in lenta migrazione verso le coste più meridionali della Puglia, continua ad influenzare le condizioni del tempo su gran parte della nostra penisola. Tempo stabile in Lombardia con ventilazione settentrionale, a tratti moderata, sino a metà pomeriggio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 27 marzo 2026 Tempo Previsto: Tempo stabile su tutta la regione. Nuvolosità compatta lungo i rilievi alpini di confine, con associate, durante le prime ore del mattino, brevi e deboli nevicate, in via di esaurimento da metà giornata. Temperature: Minime in lieve calo (+3+5 °C), massime stazionarie (+1416 °C) o in lieve aumento sul settore occidentale (+1618 °C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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