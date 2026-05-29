Le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate

Notizia in breve

Una persona è stata arrestata dopo aver tentato di rubare in un negozio di elettronica. Secondo le forze dell’ordine, il tentativo è stato sventato grazie alla pronta reazione di un dipendente. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato il sospetto. La persona è stata condotta in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun altro coinvolto è stato individuato.