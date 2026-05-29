Le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate
Una persona è stata arrestata dopo aver tentato di rubare in un negozio di elettronica. Secondo le forze dell’ordine, il tentativo è stato sventato grazie alla pronta reazione di un dipendente. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato il sospetto. La persona è stata condotta in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun altro coinvolto è stato individuato.
Negli ultimi anni lo smart working ha cambiato il modo di concepire il lavoro ma anche di vivere le vacanze. Infatti, sono sempre di più le persone che tentano di conciliare la produttività con i piaceri della vita, cercando di rinunciare a quanto meno possibile. Questo fenomeno prende il nome di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Best Coffee Shops for Remote Workers in Lafayette, LA (2026 Guide)
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