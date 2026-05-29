Il 25 maggio 2026, Belén Rodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Le sue foto in ospedale sono state scattate, ma non sono state rese pubbliche. La notizia del ricovero ha generato discussioni sui social e tra i media, anche se le immagini non sono state diffuse. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato i motivi del ricovero o le condizioni di salute. La vicenda si è concentrata sulla scelta di mantenere la privacy.

Il ricovero di Belén Rodriguez al Policlinico di Milano, avvenuto nella mattinata del 25 maggio 2026, ha sollevato un dibattito che va ben oltre il semplice gossip. Al centro della questione non c’è tanto il malore della showgirl argentina, quanto piuttosto una scelta editoriale che sta facendo discutere l’intero mondo del giornalismo italiano: le foto che ritraggono Belén in un momento di evidente difficoltà esistono, sono state offerte in vendita a diverse testate, ma nessuno ha voluto pubblicarle. Tutto è iniziato all’alba di quel lunedì, quando l’arrivo dell’ambulanza in codice giallo ha fatto scattare l’allerta nella zona residenziale milanese dove vive la Rodriguez. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le foto di Belén in ospedale esistono davvero, ma per un motivo preciso nessuno le pubblica

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