A ottobre, il tasso di disoccupazione in Italia si è fermato al 5,1%, il livello più basso degli ultimi anni. L’occupazione ha raggiunto un nuovo massimo, con un aumento di posti di lavoro rispetto al mese precedente. Tuttavia, tra i 35 e i 49 anni, i dati sulla disoccupazione sono invariati. Il boom di lavoratori autonomi ha contribuito alla crescita complessiva, ma non ha determinato una diminuzione della stabilità dei contratti a tempo indeterminato.

? Punti chiave Perché la fascia tra i 35 e i 49 anni resta ferma?. Come influisce il boom degli autonomi sulla stabilità dei contratti?. Chi sono i nuovi soggetti che stanno rientrando nel mercato lavorativo?. Dove si concentrerà la sfida per mantenere questo trend di crescita?.? In Breve Dipendenti permanenti a 16,48 milioni con aumento di 143 mila unità rispetto ad aprile 2025.. Autonomi a 5,332 milioni con incremento di 190 mila unità su base annua.. Disoccupazione giovanile scesa al 16,9% con calo della popolazione inattiva tra 15 e 64 anni.. Stasi occupazionale registrata nella fascia demografica compresa tra i 35 e i 49 anni..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro, l’Italia vola: occupazione al record e disoccupazione al 5,1%

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