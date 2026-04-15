La cassa di laminazione va | Lavori finiti entro l’anno

I lavori per la costruzione della cassa di laminazione del Rio Marano sono stati completati al 70% e l’amministrazione comunale ha annunciato che prevedono di terminarli entro la fine dell’anno. La struttura è destinata a essere completata entro i tempi stabiliti, secondo le indicazioni fornite. L’opera si inserisce nel progetto di messa in sicurezza del territorio e mira a completare le fasi rimanenti nel prossimo periodo.

I lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano sono al 70% dell’opera e l’amministrazione comunale prevede di concludere l’intervento entro la fine di quest’anno. "Il progetto – spiega l’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani – ha una finalità esclusivamente idraulica: garantire la sicurezza pubblica e privata attraverso la riduzione del rischio di esondazioni. Anche se, una volta conclusi i lavori, in questa stessa area sorgerà un vero e proprio parco. L’infrastruttura agirà infatti come un ‘volano idraulico’, accumulando temporaneamente l’acqua in eccesso durante gli eventi meteorici più intensi. Questo permetterà di ridurre la pressione idraulica a valle, una delle principali cause degli allagamenti storici della zona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cassa di laminazione va: "Lavori finiti entro l’anno" Sicurezza idraulica, la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70%: stop agli allagamenti entro l'annoProseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio più... Via Cavour chiusa a metà: "Lavori finiti entro Pasqua"Lunedì inizieranno i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Cavour, con il rifacimento del porfido.