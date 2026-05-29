L’appello | Lavoriamo insieme sulla sicurezza
Il nuovo sindaco ha ricevuto un appello per rafforzare la sicurezza urbana. L'iniziativa arriva un giorno dopo il suo insediamento, con richieste di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Nessuna proposta specifica è stata annunciata, ma si chiede di concentrarsi su interventi concreti per prevenire episodi di criminalità. La richiesta è di lavorare insieme per migliorare la sicurezza senza dettagli su strategie o tempi.
Il giorno dopo l’insediamento ufficiale di Nicola Mozzoni sulla poltrona di primo cittadino della città di San Benedetto arrivano anche le congratulazioni del Sindacato autonomo di polizia (Sap) della provincia di Ascoli, con i presidente locale Massimiliano D’Eramo che torna a chiedere attenzione alla movida. "Il risultato ottenuto rappresenta la fiducia che i cittadini hanno riposto nella sua persona e segna l’inizio di un percorso importante per l’intera comunità – scrivono dal Sap –. Numerose saranno le sfide che La vedranno impegnata, a partire dal tema della sicurezza del territorio, che negli anni ha purtroppo registrato la commissione di gravi reati, suscitando comprensibile preoccupazione nella cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
COMUNE, SALA: NOME TECNICO PER DELEGA SICUREZZA POTREBBE ANCHE ESSERE
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