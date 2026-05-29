L’appello | Lavoriamo insieme sulla sicurezza

Notizia in breve

Il nuovo sindaco ha ricevuto un appello per rafforzare la sicurezza urbana. L'iniziativa arriva un giorno dopo il suo insediamento, con richieste di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Nessuna proposta specifica è stata annunciata, ma si chiede di concentrarsi su interventi concreti per prevenire episodi di criminalità. La richiesta è di lavorare insieme per migliorare la sicurezza senza dettagli su strategie o tempi.