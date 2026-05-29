Lanciano nel Fumetto | svelato il programma dell’ edizione 2026 tra ospiti internazionali e nuovi sport

Notizia in breve

Il 28 maggio, nella Casa di Conversazione a Lanciano, si è svolta la conferenza stampa per annunciare il programma dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Sono stati comunicati gli ospiti internazionali previsti e le novità sportive che saranno introdotte. La manifestazione si terrà tra alcuni mesi e coinvolgerà diverse sezioni, tra cui esposizioni, incontri e attività sportive. La conferenza ha fornito dettagli sul calendario e sulle modalità di partecipazione.