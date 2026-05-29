Lanciano nel Fumetto | svelato il programma dell’ edizione 2026 tra ospiti internazionali e nuovi sport
Il 28 maggio, nella Casa di Conversazione a Lanciano, si è svolta la conferenza stampa per annunciare il programma dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Sono stati comunicati gli ospiti internazionali previsti e le novità sportive che saranno introdotte. La manifestazione si terrà tra alcuni mesi e coinvolgerà diverse sezioni, tra cui esposizioni, incontri e attività sportive. La conferenza ha fornito dettagli sul calendario e sulle modalità di partecipazione.
?La Casa di Conversazione nel cuore di Lanciano (CH), ieri 28 maggio, ha ospitato la conferenza stampa ufficiale della ventunesima edizione di Lanciano nel Fumetto. Davanti alle istituzioni e ai media, il Presidente Luca Veronesi e il Direttore Artistico Sir Creenbow ( Daniele Baldacci ) hanno svelato le linee programmatiche di un evento che, il 6 e 7 giugno 2026, trasformerà il Parco Villa delle Rose in un crocevia internazionale della cultura pop. ?Dopo il record di affluenza dello scorso anno, l’edizione 2026 segna un netto cambio di rotta: più respiro artistico, curatoriale e internazionale. Un’evoluzione che si respira fin dal concept di quest’anno, #GreenGrass, dove la natura del parco non è una semplice cornice, ma una scenografia emotiva che accoglie l’evento in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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Lanciano nel Fumetto 2026: un edizione con un Artist Alley da record. Ecco tutti gli ospitiTra poche settimane, il Parco Villa delle Rose ospiterà l’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto, che si svolgerà il 6 e 7 giugno.