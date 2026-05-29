La villa gli sembra un affare paga ma la casa non c’è più | la trappola per il ricco svedese dietro l’annuncio immobiliare sul Lago di Varese

Un acquirente svedese residente negli Stati Uniti ha acquistato una villa di pregio sul Lago di Varese, ritenendo l’offerta conveniente. Tuttavia, al momento della consegna, ha scoperto che la casa non era più disponibile. La vicenda riguarda una trappola legata a un annuncio immobiliare, che ha portato l’acquirente a pagare per una proprietà che non esisteva più. La situazione è al vaglio delle autorità competenti.

La villa di pregio all’acquirente svedese che vive negli Stati Uniti sembrava un affare da non perdere. E in effetti a quel prezzo e a quelle condizioni non c’era tempo da perdere prima che qualcun altro ci si tuffasse: peccato però che la villa era già stata ricomprata dal primo proprietario, che si era aggiudicato l’asta. La dimora storica affacciata su Azzate, in provincia di Varese, è finita così al centro di una presunta truffa immobiliare internazionale da oltre 1,3 milioni di euro. A ricostruire l’intera vicenda è stata la Guardia di Finanza di Varese, come riporta la Prealpina, che nei giorni scorsi ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di un professionista residente nella zona di Busto Arsizio, indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Open.online

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Awakened, he saw his disabled wife used as a marriage pawn and massacred the rich family

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