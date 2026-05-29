Il cantante di madre nordafricana ha rivelato di aver scoperto di essere tunisino solo in età adulta, affermando che questa consapevolezza è stata legata a un senso di rivalsa. Ha anche spiegato di non aver mai voluto parlare arabo da bambino, evidenziando come le seconde generazioni spesso siano fuori dalle semplificazioni. La sua testimonianza mette in luce aspetti personali e complessi legati all’identità culturale e all’esperienza delle seconde generazioni in Italia.

Dopo ogni episodio di violenza, il ritornello è il medesimo: non li stiamo abbastanza a sentire. C’è persino chi rinuncia a sporgere denuncia dopo avere subito un pestaggio, come i professori di Parma che ritengono «più educativo» evitare le vie legali agli studenti che li hanno presi a cinghiate sghignazzando. E allora apriamo bene le orecchie e ascoltiamo che cosa ci dicono alcuni di questi ragazzi. Anzi, basta sentirne uno solo, che però può facilmente fungere da rappresentante di una generazione. Parliamo di Adam Sayf Viacava, classe 1999, in arte Sayf. Musicista, trombettista, rapper, è arrivato secondo al festival di Sanremo dopo Sal Da Vinci, e si è distinto per un tormentone nemmeno troppo banale, anzi ricco di sprazzi di intelligenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La verità di Sayf sui «nuovi italiani»: «Mi scoprii tunisino per rivalsa»

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SAYF con la MAMMA scopre di essere in TOP 5 a

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