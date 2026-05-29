Anche l’oblio è una maledizione. Soprattutto per chi ha vissuto inseguendo il successo, la gloria e, dunque, la popolarità. Se oggi, o domani, o dopodomani, scegliete voi il giorno, mentre camminate per le strade di Lisbona, e magari state faticosamente arrampicandovi per salire al quartiere del Chiado dove vi godrete una limonata fresca in compagnia del poeta Fernando Pessoa che sta fisso davanti al Café “A Brasileira” in attesa di clienti, ecco se state facendo questa passeggiata provate a chiedere a qualcuno che incontrate lungo il cammino se sa chi sia stato Fernando Peyroteo. Un bambino sgranerà gli occhi e penserà che il mondo è pieno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La stella dei "Cinco violinos" dello Sporting che il mondo ha dimenticato

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Carolina Morace: Arte, sport e cultura devono unire, non dividere

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