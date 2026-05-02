Un viaggio nel deserto si trasforma in un incubo senza via d'uscita: quando sua moglie scompare misteriosamente, Jeff si ritrova solo contro bugie e pericoli. Stasera su Rai 4 un thriller teso e coinvolgente. Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone Breakdown - La trappola, un cult assoluto del genere thriller avvincente e carico di suspense che ha segnato gli anni '90, diretto da Jonathan Mostow e interpretato da Kurt Russell. La Trama: Un incubo sotto il sole Jeff e Amy Taylor sono una coppia comune in viaggio verso una nuova vita in California. Tutto sembra procedere per il meglio finché la loro auto non si guasta nel bel mezzo del nulla.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Breakdown – La trappola stasera su Rai 4: trama e cast del thriller con Kurt Russell

Notizie correlate

Beast stasera su Rai 4: trama e cast del thriller psicologico con Jessie BuckleyUn'isola scossa da omicidi seriali, un amore viscerale e il dubbio che si insinua: stasera su Rai 4 il thriller psicologico "Beast" con una...

4x4 stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller argentinoMariano Cohn dirige 4x4, un thriller claustrofobico, dove tensione e suspense si concentrano nello spazio ridotto di un SUV: il film va in onda...

Altri aggiornamenti

Breakdown – La trappola stasera su Rai 4: trama e cast del thriller con Kurt RussellUn viaggio nel deserto si trasforma in un incubo senza via d'uscita: quando sua moglie scompare misteriosamente, Jeff si ritrova solo contro bugie e pericoli. Stasera su Rai 4 un thriller teso e coinv ... movieplayer.it

Breakdown – La trappola anche in lingua originale su Rai 4: la tramaBreakdown - La trappola, film statunitense del 1997 diretto da Jonathan Mostow. Breakdown con Kurt Russell stasera su Rai 4: la trama. corrierenazionale.it